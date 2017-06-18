Tek hayali Fenerbahçe'yi statta izlemek

Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki lösemi hastası Yasin Kerpiç, taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de canlı izlemek istiyor.

Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki lösemi hastası Yasin Kerpiç, taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de canlı izlemek istiyor.

Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan Adem ve Sıdıka Kerpiç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 12 yaşındaki Yasin Kerpiç, üç yıl önce lösemi hastalığına yakalandı. Bu süreçte beyninde tümör de çıkan Yasin ameliyat oldu. Ameliyatın ardından yürümekte zorluk çeken ve ailesinin desteğiyle ayakta durabilen Yasin, Ankara'da kemoterapi ve ışın tedavisi görmeye başladı. Tek tutkusu Fenerbahçe olan lösemili gününün büyük bir kısmını Fenerbahçe dergileri okuyarak geçiriyor. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izlemek tek hayali olan Kerpiç Fenerbahçe futbolcularını da görmek istiyor.

Gününün yarısının hastanede geçtiğini söyleyen Yasin, "Hastaneden sonra günüm evde geçiyor. Ailemle oturuyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe maçına gitmek istiyorum. En büyük dileğim bu. Bir de Fenerbahçe maçını playstation ile oynamak istiyorum. Fenerbahçe'nin futbolcularını görmek istiyorum" dedi.

Baba Adem Kerpiç ise "Oğlum 3 yıl 2 ay kadar önce bu hastalığa yakalandı. Beyin ameliyatı oldu. Beyin tümörü vardı. Kemoterapi, ışın tedavileri üç yıldır bu süreç devam ediyor. Sivas'ta çocuk onkoloji olmadığından kemoterapi, ışın tedavileri mecburen Ankara Hacettepe'de devam ediyor. Tedavileri orada yapıyoruz tabi bu insanı maddi manevi sarsıyor" diye konuştu.



"YASİN ÇOK AKILLI BİR ÇOCUK, OKUMAK İSTİYOR"

Yasin'in çok zeki bir çocuk olduğunu ancak hastalıktan sonra eğitimi konusunda büyük sıkıntılar çektiklerini oğlunun üçüncü sınıfa kadar normal bir şekilde okula gittiğini ancak hastalığın ardından evde eğitim almaya başladığını söyleyen anne Sıdıka Kerpiç de şunları söyledi:

"Benim oğlum tabi dünya tatlısı, bir tane, çok akıllı, çok zeki bir çocuk. Zaten hastalığında da o bize destek oldu, biz ona çok destek olduk. Yasin üçüncü sınıfa kadar normal okula gitti. Dördüncü sınıfta rahatsızlığa dolayısıyla evde eğitim aldık. 5'inci sınıfta öğretmen bulamadığımız çok sıkıntı yaşadığımız için ara vererek tedavisine ağırlık verdik. Normalde 6'ncı sınıfa gitmesi gerekiyordu ama bu sene 5'inci sınıfı evde eğitim aldık. Bunun içinde tabi çok mücadele ettik. 2 ay süresince Milli Eğitim ve BİMER'e başvurduk. Bunun sonucunda valinin yanına çıkınca okullarda açıldıktan 2-2.5 ay sonra iki öğretmenimiz eğitime başladı. Bir öğretmenimiz bizi geri bıraktı. Oğlum şu anda beşinci sınıfı evde eğitim alarak bitirdi. Teşekkür Belgesi aldı. Yasin okumanın ne olduğunu biliyor. Okulun ne olduğunu, öğretmenin ne olduğunu biliyor bildiği içinde istiyor. Okula gitmeyi istiyor ama bize Sivas'ta uygun okul yok. Biz bundan çok mağduruz. Biz milli eğitime gittiğimizde diyorlar ki 'siz araştırın'. Biz bunu da göze aldık. Çünkü çocuğumuz için mücadele ediyoruz. Biz okulları araştırmaya çalıştık, gücümüz yettiğince dolaşmaya çalıştık. Ama Yasin'e uygun evimizden çok uzakta bir okul bulduk. O yüzden o okula gönderemedik. Evde eğitim aldık. Çok şükür bu seneyi atlattık. Seneye ne olur bilemiyoruz. Yasin ameliyattan sonra desteksiz yürüyemiyor. Bunun içinde mücadele veriyoruz. İyi bir fizik tedavi alması gerekiyor. Diğer çocuklara göre çok sorunu yok. Biraz daha destek görse iyi bir fizik tedavi görse ben oğlumun yürüyeceğine de inanıyorum."

(Onur Erden - Veysel Korkmaz - Aydemir Kadıoğlu / İHA)