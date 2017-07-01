Tek elini bıraktı, metrelerce sürüklendi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün tek elini bıraktığı görülüyor. Aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, direksiyonu yeniden iki eliyle tutsa da aracının hakimiyetini sağlayamıyor. Devrilen motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklenirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıyor.
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