10.02.2017 15:35 'Tek Çin' politikasını kabul etme sözü verdi

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi yaptı. ABD Başkanı Trump 'Tek Çin' politikasını kabul etme sözü verdi. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi yaptı. ABD Başkanı Trump "Tek Çin" politikasını kabul etme sözü verdi.

ABD Başkanı Trump Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre iki devlet başkanının gerçekleştirdiği görüşmede birçok konu ele alındı. Ancak görüşmede en önemli gelişme Trump'ın "Tek Çin" politikasına bağlı kalacaklarına dair verdiği söz oldu.

Seçim öncesinde Trump Pekin'i çeşitli konularda eleştirmiş ve "Tek Çin" politikasını sorgulamasından dolayı da Pekin, bu açıklamadan kaygı duyduğunu söylemişti.

Pekin merkezli Carnegie-Tsinghua Merkez Direktörü Paul Haenle görüşmelerin olumlu geçtiğini iki ülke arasındaki sorunların düzelmesine olanak sağladığını söyledi. Ayrıca "Tek Çin"politikasının pazarlık konusu edilmeyeceğini 23 milyon kişinin yaşadığı, ABD ortağı ve başarılı bir demokrasi örneği olan Tayvan'ın geleceğini pazarlık edilmesini Pekin'in kabul etmeyeceğini dile getirdi.



