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Tek çabası oğlunun yarım kalan hayalini gerçekleştirmek
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Tek çabası oğlunun yarım kalan hayalini gerçekleştirmek

Eskişehir'de yaşayan Binnaz Kalın, 2012 yılında boğularak hayatını kaybeden oğlunun geride bıraktığı tüm yazılarını toparlayıp kitap haline getirdi. Uzun uğraşlar veren anne, oğlunun yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyor.

Eskişehir'de yaşayan Binnaz Kalın, 2012 yılında boğularak hayatını kaybeden oğlunun geride bıraktığı tüm yazılarını toparlayıp kitap haline getirdi. Uzun uğraşlar veren anne, oğlunun yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyor.
30 Haziran 2012'de serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybeden İsmail Kalın'ın annesi Binnaz Kalın, oğlunun kaleme aldığı şiir, roman, hikaye ve günlük olarak yazdığı tüm yazıları bir araya getirdi. Yazmaya lise yıllarında başlayan ve gördüğü, duyduğu her şeyi kaleme alan oğlunun öldüğüne kendisini bir türlü inandıramayan acılı anne, toparladığı yazıları kitap haline getirdi. Kitapları bastırmak için daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Binnaz Kalın, kitapların geliriyle de oğlunun yazılarını yazdığı kulübeyi satın alarak oğlu adına bir kütüphane haline getirmeyi istiyor.

"OĞLUMUN YARIM KALAN HAYALLERİNİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUM"
5 yıl önce vefat eden oğlu İsmail Kalın'ın geride bıraktığı tüm yazılarını toparladığını aktaran anne Kalın, çok sayıda şiir, roman ve hikayeyi kitap haline getirmeye devam edeceğini aktardı. Kalın, "5 yıl önce vefat eden oğlumun geride bıraktığı bütün yazılarını, notlarını, günlüklerini toparlayıp böyle kitap haline getirdim. Çok da güzel şeyler yazmış. Bilgisayarında da bulduk. Şiirleri var 200 kadar. Bir tanesi basım aşamasında şu an 'Kıyamet Senden Kopar' diye şiir kitabı çıkacak yakında. Daha da çok romanları var. En çok üzerine düştüğü 'Hiç' var. Bunu en sona bırakmayı düşünüyoruz. 5-6 tane romanı, öyküleri var. 1 yıldır uğraşıyorum. Bu kadar süre içerisinde ancak 3 tane kitabı çıkarmayı başardık sayılır. Kendi imkanlarımla bu kadar oluyor. Böyle oğlumun yarım kalan hayallerini tamamlamaya çalışıyorum. En çok istediği, sağlığında da söylediği 'Anne ne olur kitaplarım basılınca burayı (oturduğu ev) ben alayım' diye söylüyordu hep. İmkan olursa, yapabilirsem bu kitapların satış geliriyle burayı almayı düşünüyorum kulübesinin de olduğu yeri. Yapmak istediği, hayalinde ne varsa onları hep tamamlamayı düşünüyorum artık ne kadar yapabilirsem" dedi.

"OĞLUMUN ANISINA BURAYI VAKIF HALİNE GETİRECEĞİM"
Kitapların bastırılmasında çok büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Binnaz Kalın, Büyükdere Mahallesi Girginel Sokak'ta bulunan evinin hemen yanında bulunan kulübeyi kitap gelirleriyle satın alarak kütüphane haline dönüştürmek istediğini belirtti. Kalın, "Oğlumun sağlığında bu tür yazılar yazdığını bilseydim o zaman da böyle yapmaya çalışırdım ama artık en azından bundan sonra yarım kalan isteklerini yapmaya çalışıyorum. Tamamlamaya çalışacağım. En çok da 'kulübem, kulübem' diyordu. Onun için farklı bir değeri, kıymeti vardı. Yaşadığı o güzel şeyleri hep o kulübesinde yaşadı. Kitaplarının basımı için yardımcı olsunlar bize. Tanıtımı için de ne yapılabiliyorsa yardımlarını bekliyoruz. Oğlumun isteği burayı almaktı. Ama benim isteğim de burayı alabilirsem aldıktan sonra oğlumun anısına burayı vakıf haline getirip 'Îsmail Alkın Edebiyat Ortamı' diye vakıf haline getirmeye çalışacağım. Yazarlık soyadının da Alkın olmasını istiyordu. Notlarında falan vardı. Kitaplarında da yazıyor. Kulübesini kütüphane haline getirip burayı da vakıf adında yaşatacak bir edebiyat ortamı istiyorum. Anne yüreği mi bilmiyorum ama öldüğüne de hala inanamıyorum. İnandıramadım ben kendimi. Ölmedi, bir gün çıkıp gelecek diye bekliyorum" ifadelerin kullandı.
(Kadir Arslan/İHA)

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