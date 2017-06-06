Tek bacaklı hırsız kamerada

Tek bacaklı hırsız görüntülere böyle yansıdı.

Tek bacaklı hırsız görüntülere böyle yansıdı.

Brezilya'da tek bacağı olan engelli şahıs elinde koltuk değnekleriyle önce çevreyi gözetledi, ardından gözüne kestirdiği bisikleti çaldı. Şahsın bisiklete binerek uzaklaştığı an görüntülere ise saniye saniye yansıdı.

