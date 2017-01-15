15.01.2017 20:12 Tek amacı park yerinden çıkmaktı ama...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, park yerinden çıkmaya çalışan sürücü, üç manevrada bir kasap dükkanı ve kendi aracıyla birlikte 4 otomobili kullanılamaz hale getirdi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, park yerinden çıkmaya çalışan sürücü, üç manevrada bir kasap dükkanı ve kendi aracıyla birlikte 4 otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Olay, ilçe merkezindeki pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Demirci 67 SD 403 plakalı otomobilini park yerinden çıkarmaya çalışırken önce önündeki otomobile, ardından geri manevra yaparken başka bir otomobile çarptıktan sonra kasap dükkanına, son olarak ise yeniden öne manevra yaparken bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada bir kasap dükkanında hasar meydana gelirken, kendi otomobili ile birlikte çarptığı 4 otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Pazar yerine geldiklerinde otomobillerinin halini gören sürücüler büyük şok yaşarken, kazaya neden olan sürücü Ahmet Demirci olay yerine gelen ambulansta tedavi edildikten sonra hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayı gören bir görgü tanığı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arabası park halindeydi. Önce öndeki araca, sonra kasap dükkanına ve daha sonra yeniden hareket ederek diğer araçlara çarparak durdu" dedi.

Demirci, polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kullanılamaz hale gelen otomobiller ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

(Vedat Kılıç / İHA)

