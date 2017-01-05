05.01.2017 16:39 TEİAŞ planlı elektrik kesintisini erteledi

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Siverek Trafo Merkezi'nde yıllık bakım nedeniyle Pazar günü Siverek ve köylerinde yapılması planlanan elektrik kesintisi ertelendi. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Siverek Trafo Merkezi'nde yıllık bakım nedeniyle Pazar günü Siverek ve köylerinde yapılması planlanan elektrik kesintisi ertelendi.



TEİAŞ tarafından planlanan ve duyurulan elektrik kesintilerinde erteleme kararı alındı. Konuyla ilgili Dicle Elektrik Dağıtımdan yapılan duyuruda, "Pazar günü Siverek Trafo Merkezi'nde TEİAŞ tarafından yapılması planlanan yıllık bakım onarım çalışması alınan karar gereği ileri ki bir tarihe ertelendi" denildi.

