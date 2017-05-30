Tehlikeli yolculuğun sonu kötü bitti

Niğde'de seyir halindeki otomobilin ön camına asılarak giden motosikletli genç ölümden döndü.

Niğde'de seyir halindeki otomobilin ön camına asılarak giden motosikletli genç ölümden döndü.

Niğde-Bor yolu üzerinde otomobilin ön camına asılarak yolculuk yapan motosikletli gencin tehlikeli görüntüleri, seyir halindeki bir başka araçta bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi. Motosikletli genç, uzun bir süre otomobilin penceresine asılarak yolculuk ettikten sonra bir anlık dalgınlık ile dengesini kaybederek yola düştü. Gencin tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

