Tefecilik operasyonunda 10 tutuklama

Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı belirlenerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı belirlenerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, post tefeciliği olarak bilinen tefecilik ve banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 işyeri ile bir eve yönelik düzenlenen operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(iha)