TEDES geri dönüyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla kurulan TEDES'te kesilen cezaların yüzde 70'inin Hazine'ye yüzde 30'unun ise belediyelere gittiğini hatırlattı.

İLK OLARAK İSTANBUL VE KONYA

Elektronik denetleme sistemini, kaldırılmadan önce 19 belediyenin uygulamaya aldığını anımsatan Ilıcalı, emniyet yetkililerinde aldığı bilgiye göre TEDES'i yeni usul ve mevzuatlara göre yenileyen İstanbul ve Konya'da uygulamanın gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Ilıcalı, TEDES için halihazırda başvuran belediye sayısının ise 130 olduğunu kaydederek, Intertraffic İstanbul Fuarı'nda düzenlenen bir panelde çok sayıda büyükşehrin ulaşım yetkilisiyle bir araya geldiğini ve sistemi kendilerine anlattığını sözlerine ekledi.