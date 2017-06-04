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Tedavi parası çalındı !
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Tedavi parası çalındı !

Siirt'te 9 aylık Muhammed Nur Çelik'in tedavi masrafları için borç alınan bin 120 euro ve bin 300 dolar, hastanenin çocuk servisinden çalındı.

Siirt'te 9 aylık Muhammed Nur Çelik'in tedavi masrafları için borç alınan bin 120 euro ve bin 300 dolar, hastanenin çocuk servisinden çalındı.
Olay, dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tınaztepe Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Çelik eşi Gürcan Çelik ile birlikte, 9 aylık bebeklerini tedavi için Siirt Devlet Hastanesine yatırdı. Çelik ailesi, hastane masrafları için yakınlarından aldıkları borç paranın, ikamet ettikleri kenar mahalledeki evde çalınabileceği düşüncesiyle yanlarına aldı. Anne Çelik, kaldıkları Siirt Devlet Hastanesi çocuk servisinde şüphe çekmesin diye bin 120 euro ve bin 300 dolar dövizi rulo şeklinde küçük bir vazonun içine koydu, sabah uyandığında vazo ve vazonun yanına bıraktıkları içinde 80 TL olan cüzdanın olmadığını gördü. Bebeğin babası Mahmut Çelik, hastane masrafları için borç aldığı paranın çalınmasıyla mağdur olduğunu söyledi. Çelik, "3-4 gün önce hastanenin acil servisini geldim. Burada bebeğe yatış verdiler. Borç aldığımız bir miktar parayı tedavi masrafı olarak, ev uygun değil diye yanımıza aldık. Daha sonra bu paranın içinde bulunduğu vazo ve cüzdanım çalındı. Polise başvurduk. 7 ile 8 bin TL dolayındaki dövizi kardeşimden borç almıştım. Çok mağdurum, kiradayım ve zor durumdayım. Çocuğumun hastalığı sürekli enfeksiyon kapıyor. Karaciğerimde iltihaplanma oluşmuş. Sık sık doktora getirip götürmek zorunda kalıyorum. Param kalmadı, ne yapacağımız bilmiyor" dedi.

"CÜZDAN DIŞARIDA BULUNDU"
Anne Gürcan Çelik ise paranın bebeğinin hayatı için önemli olduğunu belirterek, parayı alanların Allah rızası için geri getirmelerini istedi. Anne Çelik, "Evimiz müstakil olduğu için evde para bırakmadık. Küçük bir vazoya koyduktan sonra vazoyu burada getirdim. Vazo ve içinde 80 TL olan cüzdan da çalınmış. Cüzdan dışarıda bulundu, ama saksıdan haber yok. Geçen gün aynı servise gelen hasta bir kadının çalmış olabileceğini düşünüyorum. Avucumuzda hiçbir şey kalmadı, kocam da engelli olduğu için çalışmıyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum" diye konuştu.
Mahmut Çelik, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.
(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)

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