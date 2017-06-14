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Tedavi gördüğü ruh sağlığı merkezinde gönüllü eğitmen oldu
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Tedavi gördüğü ruh sağlığı merkezinde gönüllü eğitmen oldu

Adanalı Şahin Özkan, halk arasında manik depresif olarak bilinen bipolar duygu durum bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde gönüllü eğitmen oldu.

Adanalı Şahin Özkan, halk arasında manik depresif olarak bilinen bipolar duygu durum bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde gönüllü eğitmen oldu.
2004 yılına kadar bipolar duygu durum bozukluğu rahatsızlığı ile mücadele eden Şahin Özkan, Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Adana Devlet Hastanesinde faaliyet gösteren ve çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkları olan hastaları, ergoterapi yöntemiyle sağlıklarına kavuşturan Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezine başvurup tedavi olmaya başladı. Merkezde hastalığından kurtulmak için tedavi gören Şahin, bu sırada ebru sanatı ile uğraşmaya başlayıp hastalığını sanatla yenmeyi başardı.

"ESKİDEN ÇOK İÇİME KAPANIKTIM"
Hastalığını yendikten sonra Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde gönüllü eğitmenlik yapan Şahin Özkan, 5 yıldır para almadan diğer hastalara yardımcı olurken ebru sanatına olan el becerisi sayesinde ise 2014 yılında kendi kişisel sergisini açıp özel ders vermeye de başladı. Hastalara yardımcı olmaktan çok mutlu olduğunu İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Özkan, "2004'ten beri psikolojik tedavi görmekteyim ama bu psikolojik tedaviyi de daha çok sanatsal yönümle keşfederek bu tip durumlarda kendimi başarılı hale getirdim. Ayrıca gönüllü çalışıyorum ve birçok yerde özel ders veriyorum. Eskiden içime çok kapanıktım, şimdi de çok konuşuyorum" dedi.

"İNSANLARIN BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ"
Aldığı eğitim sayesinde hayata artık gülümseyerek baktığından bahseden Şahin Özkan, şunları söyledi:
"Hayatı çok seviyorum eskiden hayata küsmüştüm ama şimdi gülümsüyorum. Burada çok iyi eğitim aldım psikolojik destek alıyorum bu da benim hayata bakış açımı değiştiriyor. Buraya geldikten sonra sanatla tanıştım, sergim oldu. Hayata sanatla gülümsüyorum buradaki arkadaşlarla da çok uyumlu çalışıyoruz. Ekibi seviyorum. Ebru sanatı ve kağıt oyma sanatı hakkında eğitim veriyorum. Arkadaşlarda bu sanatları çok sevmeye başladılar. Ben sanatla uğraşmaya başladığımda çevremdekiler 'boş işler bunlar vazgeç' diyorlardı ama sonra sergi açtım, özel ders vermeye başladığımda bakış açıları değişti."

"HASTALARA ÇOK GÜZEL BİR MOTİVASYON OLUYOR"
Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli doktor Şengül Şahin ise Şahin Özkan'ın değişiminin diğer hastaları da olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, "Şahin, buraya ilk geldiğinde motivasyonu çok iyiydi. Eski işlevselliğine döneceğine kesinlikle inanıyordu. Burada aldığı eğitimlerle şuan hastalığını çok iyi tanıyor, uyarıcı belirtilerini çok iyi biliyor kendini özgüveni yerinde. Artık bildiği bilgileri arkadaşlarına aşılıyor onlara çok güzel bir motivasyon oluyor" ifadelerini kullandı.
(Umutcan İşledici - Erdal Can İçelli /İHA)

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