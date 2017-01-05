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TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu:
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TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu:

Başkanvekili Şenay Sakal ve Büyükşehir bürokratları ile bir araya geldiği ziyarette açıklamalarda bulunan TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Sakarya'nın elektrik altyapısının güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Başkanvekili Şenay Sakal ve Büyükşehir bürokratları ile bir araya geldiği ziyarette açıklamalarda bulunan TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Sakarya'nın elektrik altyapısının güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şenay Sakal, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen görüşmede SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven de hazır bulundu. Gerçekleşen temaslarda Sakarya'nın elektrik altyapısının güçlendirilmeye devam edeceği vurgusu öne çıktı.

Leventoğlu'nu ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkanvekili Sakal, "Ülkemiz sizlerin yoğun gayretiyle ciddi bir sıkıntının üstesinden geldi. Hükümetimizin soruna yönelik ilgisini, çözüm odaklı yaklaşımını önemsiyoruz. Bunu çok önemli buluyoruz. Hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak tarafımıza düşen ne varsa gerekeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

Başkanvekili Şenay Sakal, "Kendi enerjisini üreten bir şehir olarak bu işlerin öneminin farkındayız. Enerji yatırımları Büyükşehir Belediyesi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz başlıklar arasında yer alıyor. Hükümetimizin elektrik altyapısını güçlendirmeye dönük tüm çalışmalarına biz de yerel yönetimler olarak elimizden gelen azami çabayı verme gayreti içerisindeyiz. Mevsimsel şartlara göre zaman zaman bazı lokal sorunlar oluşabiliyor. Önemli olan çözümlerin derhal devreye alınması ve gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesidir. Ziyaretiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın duruma çok hassasiyetli yaklaştığını dile getiren TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu, "Hassasiyetle başta Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerimiz olmak üzere diğer şehirlerimizde temaslarda bulunmaya başladık. Sakarya'da 7 kalın hattın 7'sinde de arıza oldu ve çok şükür bu sorunu çok kısa sürede çözdük. Burada 24 saatlik bir programımız var. Sakarya, dağıtım şirketlerinin merkezi olduğu için önemli bir konuma sahip. Buradaki ziyaretimizin ardından SEDAŞ yetkilileri ile görüşeceğiz, değerlendirmelerde bulunacağız. Ardından sahadaki çalışmaları takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İllerin prestijli ana arterlerinde gerekli görülen yollarda enerji hatlarının yer altına alınmasının önemli olduğunu ifade eden Leventoğlu, "Bizim için esas önemli olan konu yatırımların artarak devam etmesidir. Kış mevsiminde hangi noktalara ulaşmak zorsa buralarda arızalar yaşanmayacak şekilde elektrik altyapısı hazırlamaya çalışıyoruz. Asıl amaç arızanın oluşmamasıdır. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Sakarya'da enerji ile ilgili yaşanabilen lokal sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşturulacağını ifade etmek isterim. Yatırım planımıza göre gereken adımları atacağız" şeklinde konuştu.
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