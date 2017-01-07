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TED Senfoni Orkestrası'ndan Geleneksel Yeni Yıl Konseri
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TED Senfoni Orkestrası'ndan Geleneksel Yeni Yıl Konseri

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 'İnsanların sadece test ve tost arasına sıkıştırılarak, bir noktaya gitmesi mümkün değil. Dünyada artık üniversite mezuniyetine bakarak insanlar işe alınmıyor. Onun için kendini geliştirmiş, sosyal zekasını geliştirmiş, yabancı dil bilen ve dünyayla rekabet edebilecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz' dedi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "İnsanların sadece test ve tost arasına sıkıştırılarak, bir noktaya gitmesi mümkün değil. Dünyada artık üniversite mezuniyetine bakarak insanlar işe alınmıyor. Onun için kendini geliştirmiş, sosyal zekasını geliştirmiş, yabancı dil bilen ve dünyayla rekabet edebilecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Türk Eğitim Derneği'nin bünyesinde oluşturulan TED Senfoni Orkestrası, Geleneksel Yeni Yıl Konseri ile seyirci karşısına çıktı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da geçekleştirilen konser programına TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

Şef Ahmet Ünlü'nün yönetimindeki orkestranın solistliğini ise Jülide Özçelik ve Mert Fırat gerçekleştirdi. TED okullarının mezunlarının bir araya gelerek oluşturduğu orkestra, Türkiye'nin ilk ve tek amatör senfoni orkestrası olma özelliğini taşıyor.

Gerçekleştirilen konser programı hakkında açıklamalarda bulunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği olarak bizim ilk ve tek amatör senfoni orkestramız var. Aslında hiçbir profesyonel değil. Yılda 4 kez konser veriyorlar. Bu da Kent Senfoni Orkestrası'nın Yeni Yıl Konseri. Biz bu konseri çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha fazla sokağa çıkmamız, daha fazla konser düzenlememiz lazım"

Türkiye'nin içerisinden geçtiği zor süreçte bu tarz organizasyonların daha sık hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Pehlivanoğlu, "Maalesef ülkemiz sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Bu süreçte terörizmin istediği bizim sokağa çıkmamamız. Daha fazla sokağa çıkmamız lazım. Konserler düzenlemememizi istiyorlar, daha fazla düzenlememiz lazım. Birlikteliğimizi korumamız gerekiyor. Onun için bu konseri çok önemsiyoruz. Aslında Ankara'daki hava koşullanırına ve bu çekincelere rağmen 3 bin kişilik salon aşağı yukarı dolu. Bu bizim için mutluluk verici bir konu. Bu günlerde birbirimize daha fazla yanaşmalıyız, sıkı sıkı durmalıyız ve birlikteliğimizi göstermeliyiz" dedi.

TED okullarından mezun olan isimlerin oluşturduğu orkestranın farklı mesleklerden insanlar tarafından oluştuğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "Senfoni orkestramız yılda 4 kez konser veriyor, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Bir tanesini Ankara'da veriyor. Bu insanlar doktor, mühendis, işletmeci oldukları için prova yapmaları gerekiyor. Devlet sanatçılarına veriyorlar provalarını. Günde iki değerli sanatçılarımızla, bir tanesi de tiyatro sanatçımız olmak üzere, İstanbul'da çok güzel konserler vermiş bir ikili ile sahneye çıkacaklar. Bu programlar devam edecek ama yoğun bir programla yapmamız mümkün değil. Çünkü hiç birinin birinci işi değil" ifadelerini kullandı.

"Akademik başarının dünyada geçerliliği biti, sosyal ve kültürel başarı var"

Pehlivanoğlu, amaçlarını sosyal zekası gelişmiş bireyler yetiştirmek olarak açıkladığı konuşmasını, "Şunu sakın unutmayalım, artık akademik başarının dünyada geçerliliği bitti. Sosyal ve kültürel başarı var. İnsanların sadece test ve tost arasına sıkıştırılarak, bir noktaya gitmesi mümkün değil. Dünyada artık üniversite mezuniyetine bakarak insanlar işe alınmıyor. Onun için kendini geliştirmiş, sosyal zekasını geliştirmiş, yabancı dil bilen ve dünyayla rekabet edebilecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz" sözleriyle noktaladı.
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