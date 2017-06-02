Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!

Olay, 2016 yılının Ağustos ayında G.K. adlı kızın, Serdar A. tarafından kaçırıldıktan 1 gün sonra eve dönmesinin ardından jandarmaya verdiği ifadede ortaya çıktı.

G.K., sosyal medyada tanıştığı Serdar A.'nın kendisine önce ormanlık alanda, sonra da kaçırıp evine götürerek cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. G.K. ayrıca, babası öldükten sonra kendisine vasi olarak tayin edilen ağabeyi Yasin K.'nın da 11-12 yaşlarından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine ağabey Yasin K. ve Serdar A., tutuklandı. Ayrıca hamile olduğu ortaya çıkan G.K.'nın hamileliği 8'inci haftada sonlandırıldı. Bebeğin babasının ise Serdar A. olduğu belirlendi. Doktor raporunda yüzde 50 zihinsel engelli ve yaşadığı olayların hukuki sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğu belirlenen G.K., koruma altına alındı.

"HAMİLE OLDUĞUNU BİLSEM BIRAKMAZDIM"

Serdar A., 'cinsel istismar', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'tehdit ve hakaret' suçlarından, Yasin K. ise 'cinsel istismar' suçundan tutuklu yargılandığı Zonguldak 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Serdar A. savunmasında G.K. ile rızası ile birlikte olduklarını ileri sürerek, "Zorla bir şey olmadı. İlişkiden sonra çektirdiğimiz fotoğrafları da mahkemeye delil olarak sundum. Sonra ben İstanbul'a gittim. Görüşmeye devam ediyorduk. Ayrıca ailesinin de ilişkimizden haberi vardı. Mağdur da beni sevdiğini söylüyordu. 'Seni kocam gibi görüyorum' diyordu. Aramızda da sözlenmiştik. 13 Ağustos'ta rızası ile kaçırdım. Köyümdeki evimize gittik. İlişkiye girdik. Sonra Antalya'dan biri aradı. Beni tehdit etti. Telefonundaki mesajları görünce sinirlendim onu bıraktım. Hamile olduğunu bilsem bırakmazdım" dedi.

AĞABEY SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ağabey Yasin K.'da kardeşine karşı cinsel istismarda bulunmadığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, duruşmada kendini ifade etmekte zorlanan Yasin K.'yı akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. İki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.