Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tecavüz sanıklarını 'özçekim' kurtardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tecavüz sanıklarını 'özçekim' kurtardı

Bursa'da bir kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve olay öncesi yaptıkları özçekimi delil gösterdikten sonra tahliye edilen 2 sanığın beraatı istendi.

Bursa'da bir kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve olay öncesi yaptıkları özçekimi delil gösterdikten sonra tahliye edilen 2 sanığın beraatı istendi.
Geçen eylül ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, N.D., internet üzerinden radyo kurmak istediğini arkadaşı M.T.'ye anlattı. M.T. de bu işlerle uğraşan S.A.'ya durumu anlatınca üçlü buluşup, araçla Uludağ yoluna çıktı. Daha sonra 3 kişi S.A.'nın evine gitti. Ertesi gün polis merkezine giden N.D., iki arkadaşın kendisiyle zorla ilişkiye girdiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.T. ile S.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haklarında, "ırza geçme, alıkoymak, hürriyeti tahdit, darp" suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan M.T. ve S.A.'nın yargılanmasına devam edildi. İlişki öncesinde çekilen selfie fotoğrafı sayesinde ilk duruşmada tahliye olan M.T. ve S.A. ile avukatlar ikinci duruşmaya katıldı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan S.A., "Olay günü üçümüz buluştuk. Uludağ yoluna gittik. M. alkol kullanmıyordu. Ben ve N. bira içtik. Sabah N.'yi evine bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
M.T. ise "N., sanal radyo kuracağını söyleyip, bana katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de arkadaşım S.'ye söyledim. Ertesi gün N.'yi evinden alıp dağ yoluna konuşmak için çıktık. Sonra S.T.'nin evine gittik. Ben sigara almak için evden çıktım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
İkinci duruşmaya katılmayan N.D.ise, ilk duruşmada şu ifadeyi vermişti:
"Eve S. davet etti. M. dışarıya esrar almaya gitti. Ben evden gitmek istedim. Beni tehdit ettiler ve öldürürüz dediler. S., kendinde değildi sarhoştu. Arkadaşını telefonla arayıp esrar muhabbetti yaptılar. S., evde esrar ve alkol aldı. Ben almadım. S. üşüdüğü için eve gideceğini söyledi. Ben de yıllardır tanıdığım için evlerine gittim. İki sanıktan da şikayetçiyim."
Savcı, cezalandırılmalarına yetecek kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden dolayı sanıkların beraatını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
(Ahmet Faruk Çabuk / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adana'da 3 polis talihsiz şekilde hayatını kaybetti
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Türkiye-Ukrayna arası uçuşlar yüzde 55 arttı
Tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri
Çanakkale Savaşı'nın en acı hatırası
Şelale değil kayalık!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
BBP'den referandum kararı!
BBP'den referandum kararı!
İran'dan Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt!
İran'dan Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt!
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adana'da 3 polis talihsiz şekilde hayatını kaybetti
Adana'da 3 polis talihsiz şekilde hayatını kaybetti
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Türkiye-Ukrayna arası uçuşlar yüzde 55 arttı
Türkiye-Ukrayna arası uçuşlar yüzde 55 arttı
Tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri
Tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri
Çanakkale Savaşı'nın en acı hatırası
Çanakkale Savaşı'nın en acı hatırası
Şelale değil kayalık!
Şelale değil kayalık!
Gebeliğin önündeki 10 engel
Gebeliğin önündeki 10 engel
Yangını söndürmek için su bidonu fırlattı
Yangını söndürmek için su bidonu fırlattı
Feci ölüm kamerada
Feci ölüm kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Çocuğunu ve eşini rehin aldı
Çocuğunu ve eşini rehin aldı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English