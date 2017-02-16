16.02.2017 14:30 Tecavüz sanıklarını 'özçekim' kurtardı

Bursa'da bir kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve olay öncesi yaptıkları özçekimi delil gösterdikten sonra tahliye edilen 2 sanığın beraatı istendi. Bursa'da bir kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve olay öncesi yaptıkları özçekimi delil gösterdikten sonra tahliye edilen 2 sanığın beraatı istendi.

Geçen eylül ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, N.D., internet üzerinden radyo kurmak istediğini arkadaşı M.T.'ye anlattı. M.T. de bu işlerle uğraşan S.A.'ya durumu anlatınca üçlü buluşup, araçla Uludağ yoluna çıktı. Daha sonra 3 kişi S.A.'nın evine gitti. Ertesi gün polis merkezine giden N.D., iki arkadaşın kendisiyle zorla ilişkiye girdiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.T. ile S.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haklarında, "ırza geçme, alıkoymak, hürriyeti tahdit, darp" suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan M.T. ve S.A.'nın yargılanmasına devam edildi. İlişki öncesinde çekilen selfie fotoğrafı sayesinde ilk duruşmada tahliye olan M.T. ve S.A. ile avukatlar ikinci duruşmaya katıldı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan S.A., "Olay günü üçümüz buluştuk. Uludağ yoluna gittik. M. alkol kullanmıyordu. Ben ve N. bira içtik. Sabah N.'yi evine bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

M.T. ise "N., sanal radyo kuracağını söyleyip, bana katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de arkadaşım S.'ye söyledim. Ertesi gün N.'yi evinden alıp dağ yoluna konuşmak için çıktık. Sonra S.T.'nin evine gittik. Ben sigara almak için evden çıktım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

İkinci duruşmaya katılmayan N.D.ise, ilk duruşmada şu ifadeyi vermişti:

"Eve S. davet etti. M. dışarıya esrar almaya gitti. Ben evden gitmek istedim. Beni tehdit ettiler ve öldürürüz dediler. S., kendinde değildi sarhoştu. Arkadaşını telefonla arayıp esrar muhabbetti yaptılar. S., evde esrar ve alkol aldı. Ben almadım. S. üşüdüğü için eve gideceğini söyledi. Ben de yıllardır tanıdığım için evlerine gittim. İki sanıktan da şikayetçiyim."

Savcı, cezalandırılmalarına yetecek kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden dolayı sanıkların beraatını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Ahmet Faruk Çabuk / İHA)

