02.01.2017 13:12 TDP Şube Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara genel güvenlik, dolandırıcılık ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması konusunda bilgiler verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara genel güvenlik, dolandırıcılık ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması konusunda bilgiler verdi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bilinçlenmesi için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Forum Kayseri içerisinde stant açan ekipler, hazırladıkları broşürler ile vatandaşlara genel güvenlik, dolandırıcılık ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması konularında bilgiler verdi.



TDP Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Zübeyde Çorumlu, "Halkımızın yoğun olarak bulunduğu AVM'lerde bilgi paylaşım noktası kurarak genel güvenlik, genel asayiş, dolandırıcılık ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması noktasında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı da daha önce hazırlamış olduğumuz broşürler ile destekliyoruz. Amacımız halkımızı genel güvenlik konularında bilgilendirmektir." ifadelerini kullandı.



Ekipler ayrıca, çocuklara boyama kalemleri ve kitapları hediye etti.

