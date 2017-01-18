18.01.2017 09:32 TCMB'den döviz depolarına ilişkin duyuru

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi. Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün akşam saatlerinde Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depolarına İlişkin Basın Duyurusu yayınladı. Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının açılmasına karar verildiğini belirten Merkez, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek TCMB taraflı işlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edileceğini belirtti.



