TCG Alemdar Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla düzenlenen törende Denizaltı Kurtarma Gemisi 'TCG Alemdar', Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla düzenlenen törende Denizaltı Kurtarma Gemisi "TCG Alemdar", Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi Tuzla İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Teslim törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Çiftçigüzeli ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende yetkililer TCG Alemdar Gemi'sini sinevizyon gösterisiyle katılımcılara tanıttı. Tören kapsamında TCG Alemdar Gemisi Komutanına Bakan Fikri Işık, geminin hizmete giriş belgesini takdim etti. Giriş belgesi teslimi sonrasında ise TCG Alemdar Gemi komutanı and içerek göreve başladı. Denizaltı Kurtarma Gemisinde görev alacak olan personeller komutanlarıyla birlikte alkışlar eşliğinde gemiye sevk edildi. Gemi içerisinde çalışma düzeni alan personel sirenlerle kutlama yaparak göreve başladı.



"DENİZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR"

Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar'ın teslim töreninde konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, "Artık gözbebeğimiz gibi bakacağımız, ömrünün bütün sorumluluğunu üstleneceğimiz bir kızımız daha dünyaya gelmiştir. Ne mutlu bizlere ki 2016 yılı içerisinde askeri ve sivil tersanelerimizde birçok askeri geminin inşa başlangıcına, denize indirilişine veya hizmete girişine hep beraber şahit olduk. Deniz Türkiye Cumhuriyeti için vazgeçilmezdir" dedi.



"DENİZ KUVVETLERİ ÜLKENİN MENFAATLERİNİ KORUYACAK GÜÇ OLMA YOLUNDA ADIM ADIM İLERLEMEKTEDİR"

Tarih boyunca bütün büyük medeniyetler deniz üzerinden inşa edildiğini söyleyen Oramiral Bostanoğlu, "Ticaretiyle, sanayisiyle, balıkçılığıyla, ekmeğini alın teriyle sudan çıkartanların hikayesidir. Çünkü, ekmektir deniz. Engin kaynaklara ulaşmaktır. Diplerindeki ve içinde kaynaklarla yaşayan ve gelecek kuşaklara zenginlik bulmaktır. Çünkü, refahtır deniz. Kısaca vatandır, mavi vatandır deniz. Türk Deniz Kuvvetleri dünya ticaretinin yüzde 90'ının denizlerde dolaştığı enerji kaynaklarının büyük oranda deniz tabanlarına kaydığı, bilgi iletişiminin neredeyse tamamının deniz tabanındaki kablolardan geçtiği denizcilik vizyonunda bu bilinçle algılanmaktadır. Deniz kuvvetlerimiz sadece çevre denizlerde değil, ülkesinin çıkar ve menfaatlerini dünyanın her köşesinde koruyacak bir güç olma hedefine adım adım ilerlemektedir" diye konuştu.

Programın sonunda ise Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, beraberindeki heyetle birlikte basına kapalı olarak gemiyi gezdi. Bakan Işık, gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden TCG Alemdar Gemisi hakkında detaylı bilgi aldı.

(Metin Başar / İHA)