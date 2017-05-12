TCDD 8 ili uyardı

TCDD, otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama için 8 ili uyardı. Söz konusu ilaçlama 16 Mayıs tarihinde yapılacak.

TCDD, otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama için 8 ili uyardı. Söz konusu ilaçlama 16 Mayıs tarihinde yapılacak.

Otlama mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama çalışmaları için TCDD, uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada 16 Mayıs 2017 tarihinde Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Niğde ve Konya il sınırları içinde bulunan demiryolu hatlarında ilaçlama yapılacağını belirterek, "İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyon çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.

Uyarı kapsamında ilaçlamanın oluşturacağı kimyasal etkiye karşın, demiryolu güzergahı ve 10 metre yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihinden 10 gün sonrasına kadar vatandaşların dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları istendi.

(Benan Özben /İHA)