TCDD: 2016 yılında 115 kaza oldu, 20 kişi öldü

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesi üzerine yaptığı açıklamada, 2014 yılında meydana gelen 93 kazada 21, 2015 yılında meydana gelen 101 kazada 26, 2016 yılında meydana gelen 115 kazada ise 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesi üzerine yaptığı açıklamada, 2014 yılında meydana gelen 93 kazada 21, 2015 yılında meydana gelen 101 kazada 26, 2016 yılında meydana gelen 115 kazada ise 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2014-2016 yılları arasında TCDD yolları üzerinde meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin soru önergesi sunmuştu. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yayınlanan istatistiklerde 'kaza sayısı' ile 'şahsa çarpma kazalarında ölü sayısı' sütun bilgilerinin yer değiştirmesi nedeniyle yanlışlık yapıldığı ve kamuoyuna yanlış yansıdığı belirtildi. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2016 yılları arasında meydana gelen kaza istatistiklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e Devlet Demiryollarında meydana gelen kaza istatistiklerine dair teşekkülümüz tarafından verilen cevapta sütun bilgileri sehven yer değiştirmiş ve kamuoyuna yanlış yansımıştır. 2014 yılında meydana gelen 93 kazada 21, 2015 yılında meydana gelen 101 kazada 26, 2016 yılında meydana gelen 115 kazada ise 20 vatandaş hayatını kaybetmiştir."

(İlker Turak/İHA)