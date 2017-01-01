01.01.2017 15:27 TBPF Başkanı Gürbüz terör saldırısını kınadı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, yaptığı yazılı açıklama ile terör saldırısını kınadı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, yaptığı yazılı açıklama ile terör saldırısını kınadı.



Gürbüz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Ortaköy de yaşanan haince saldırı sonucunda şehit olan polisimize ve vatandaşlarımıza Allah rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yapılan bu hain saldırıların ülkemizin birlik beraberlik ve kardeşliğine karşı şuursuzca alçakça bir saldırı olduğunu ifade etmek isteriz. Şer odaklarının haince yaptıkları bu ittifak asla milletimize diz çöktüremeyecektir. Bir daha böylesine acı olayların yaşanmamasını diliyoruz. Bütün milletimizin başı sağ olsun."

