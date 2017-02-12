12.02.2017 15:08 TBMM yoğun bir haftaya giriyor

Meclis bu hafta, milyonlarca Türk vatandaşı ile yabancılara önemli müjdeler getiren kanun teklifi için mesai yapacak. Genel Kurul'da, bazı uluslar arası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasa tasarıları görüşülecek. Meclis bu hafta, milyonlarca Türk vatandaşı ile yabancılara önemli müjdeler getiren kanun teklifi için mesai yapacak. Genel Kurul'da, bazı uluslar arası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasa tasarıları görüşülecek.

Siyasi partiler grup toplantılarını, 14 Şubat Salı günü gerçekleştirecek. Vergisini düzenli ödeyene indirim geliyor. İndirim tutarı, 1 milyon liradan fazla olamayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Şubat günü toplanarak, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiren "torba kanun" teklifini ele alacak.

Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Sandık, bütçe kapsamı dışında olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariç kesinti yapılamayacak, gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemeyecek.



