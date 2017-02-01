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TBMM'nin hizmet alımı yoluyla yaptığı ödemeleri açıkladı
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TBMM'nin hizmet alımı yoluyla yaptığı ödemeleri açıkladı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Meclis'in hizmet alımı yoluyla yaptığı ödemelere ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Meclis'in hizmet alımı yoluyla yaptığı ödemelere ilişkin açıklamada bulundu.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin yönelttiği yazılı soru önergesine cevap verdi. Aydın, öğretmen unvanlı kadro net ücreti 6253 Sayılı Kanun öncesi göreve başlayanlar için 4 bin 480,30 TL, kanun sonrası göreve başlayanlar için 2 bin 922,53 TL, bakıcı anne unvanlı kadro net ücreti 6253 Sayılı Kanun öncesi göreve başlayanlar için 3 bin 733,33 TL, kanun öncesi göreve başlayanlar için 2 bin 465,29 TL. Usta unvanlı kadro net ücreti 3 bin 904,69 TL, kanun öncesi göreve başlayanlar için 2 bin 638,15 TL, garson unvanlı kadro net ücreti 3 bin 715,34 TL, kanun öncesi göreve başlayanlar için 2 bin 457,60 TL, pastacı unvanlı kadro net ücreti 3 bin 717,91 TL, kanun öncesi 2 bin 457,60 TL, bulaşıkçı unvanlı kadro net ücreti 3 bin 707,63 TL, dağıtıcı unvanlı kadro net ücreti 3 bin 746,17 TL, hizmetli unvanlı kadro net ücreti 3 bin 707,63 TL, tüm bu kadrolar için 6253 Sayılı Kanun öncesi göreve başlayanların 2 bin 457,60 TL maaş aldığını belirtti. Halıcı unvanlı kadrolu personel maaş ve diğer gelirler ortalaması 3 bin 980,29 TL olarak açıklandı. Dokumacı unvanlı geçici personel maaş ve diğer gelirler ortalaması 2 bin 907,11 TL, desinatör unvanlı geçici personel maaş ve diğer gelirler ortalaması 3 bin 029,95 TL, ayrıca İdari ve Mali İşler Başkanlığı bünyesinde benzeri görevleri yapan kadrolu personelin aylık ortalama gideri 1 milyon 600 bin 890 TL olarak açıklandı.

KAÇ PERSONEL VAR ?
TBMM bünyesinde gerçekleştirilen, kreş hizmetlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde 11 personel, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesislerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi işinde 4 personel, temizlik hizmetlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde 341, yemek hizmetlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde 275 personel, taşıma hizmetlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde 4 personel, müzecilik ve tanıtım işlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde 25 personel, restorasyon ve teknik uygulamalar başkanlığının restorasyon ve saray bahçeleri işlerini yürütmek üzere hizmet alınması işinde 271 personel, hereke halı ve ipekli dokuma biriminde personel çalıştırılması işinde 20 personel, yıldız çini ve porselen biriminde çalıştırılması işinde 39 personel, sürücü hizmetlerinde personel çalıştırılması, yemekhane ve mutfak hizmetlerinde personel çalıştırılması, temizlik ve taşıma hizmetlerinde personel çalıştırılması ile danışma, ziyaretçi yönlendirme ve evrak dağıtımı hizmetlerinde personel çalıştırılması işlerinde toplam 103 personel, kafeterya hizmetlerinde personel çalıştırılması, hediyelik eşya mağazaları hizmetlerinde personel çalıştırılması ile otopark hizmetlerinde personel çalıştırılması işlerinde toplam 67 personelin bir yıldan fazla süreyle çalıştığı belirtildi.
Öte yandan, çalışanların sendika üyelik başvuru ve üyelik işlemlerinin bireysel olduğu, bunların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldığı yapıldığı ifade edildi. Söz konusu personelin çalışma şartlarının 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili mevzuat teknik şartname ile sözleşme hükümlerine göre düzenlendiği bildirildi.
(Enise Vural / İHA)
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