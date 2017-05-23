Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tartışma çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tartışma çıktı. TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmelerinin ardından tartışma çıktı. HDP, çocuk istismarının önlenmesine yönelik Meclis Araştırma önergesi verdi. Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan üç kez karar yeter sayısı aradı fakat bulamayınca Genel Kurulu kapattı. Buldan'ın Genel Kurulu kapatmasından sonra AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. (Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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