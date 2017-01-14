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TBMM Genel Kurulunda 'soykırım' tartışması
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TBMM Genel Kurulunda 'soykırım' tartışması

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a, kullandığı 'soykırım' ifadesi nedeniyle geçici olarak Meclisten 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a, TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesi nedeniyle geçici olarak Meclisten 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında Paylan'ın, "Ermenilerin, Süryanilerin, Rumların, Yahudilerin büyük katliam ve soykırımlarla topraklardan sürüldüğü" sözlerinin tartışmaya yol açması üzerine, birleşime yaklaşık bir saat ara verdi.

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Aranın ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Paylan'ın, Türkiye'de soykırım yaşandığını söyleyerek, Türkiye'yi, Türk milletini, devleti töhmet altında bırakan, acımasız ve alçak soykırım iddiasını provokatif şekilde ifade etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Akçay, bunları reddettiklerini, tahammüllerinin olmadığını vurguladı.

Büyük katliam ve soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar. Bir zamanlar yüzde 40'tık, bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki... Ben adına soykırım diyorum, siz ne derseniz deyin. Adını hep beraber koyalım ve yolumuza devam edelim. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Gelin adını siz koyun, hep beraber yüzleşelim. Artık biz yok hükmündeyiz, binde bire düşmüş durumdayız.

Bu ifadelerin uluslararası bazı plan ve projelerin mini uzantısı olduğunu dile getiren Akçay, ifadenin tutanaktan çıkarılmasını, Paylan'ın özür dilemesini ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezası verilmesi taleplerinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, soykırım iddiasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve bunu şiddetle reddettiklerini bildirdi.

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Siyasetin ayrı bir şey olduğunu anlatan Altay, dünyanın hiçbir parlamentosunda, parlamentonun kürsüsünden, o milletin soykırım yaptığı iddiasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Altay, bunun doğru olmadığına ve yakışık almadığına dikkati çekti.

ALÇAKLIKTIR İHANETTİR, BİR İMPARATORLUĞU ARKADAN VURMAKTIR

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da Paylan'ın provokatif bir dil kullandığını söyleyerek, bu iddiayı kesin, açık şekilde reddettiğini aktardı. Bunun Ermenilere de Türklere de haksız olduğunu vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti:

"Osmanlı İmparatorluğu, çok milletli bir imparatorluktu, bütün imparatorluklar gibi oradaki bütün unsurları bir arada tutmak çabasında olan bir iradeyi temsil ediyordu. Yanlış olan, alçaklıktır, ihanettir, bir imparatorluğu arkadan vurmaktır. Bizim Ermeni vatandaşlarımızla ve dışarıdaki Ermenilerle hiçbir sorunumuz yok ama soykırım iddiası üzerinden ayrı bir milliyetçilik geliştirmeye çalışan ve uluslararası parlamentolar aracılığıyla bunun altyapısını oluşturmaya çalışan bu kirli dille meselemiz vardır. Burada ifade edilen soykırım iddiası da tarihle, insanlıkla, Ermenilikle, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili değildir, bu uluslararası ilişkilerle ilgilidir. Bu konuşma dolayısıyla İçtüzüğün 161. maddesine göre işlem yapılmasını ve haksız, yersiz iddianın tutanaktan çıkarılmasını talep ediyoruz."

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise tarihlerinin bir çok acı olayla dolu olduğunu ifade ederek, bununla baş etmenin hakikati aramak ve gerçek neyse onun ortaya çıkmasını sağlamaktan geçtiğini dile getirdi.

Halkların birbirine soykırım yapmayacağını belirten Önder, dönemin konjonktürü, muktedirleri, egemenlerinin halkların boğazlaşmasını teşvik edip uygun zemin hazırladığını öne sürdü.

Önder, "Kimi halklar bu tuzağa düşer, kimi halklar düşmez, kimi kısmen bu oyuna gelir, kimi daha ferasetli davranır. Hatipler bizi şok edici beyanlarda da bulunabilirler. Bu acıların yeniden yaşanmamasını istiyorsak bunun yolu konuşturmamakla değil, ifadelerin serbestçe ifade edilmesine dönük bir ortam hazırlamaktan geçer." diye konuştu.

MİLLETİN TARİHİ ŞAHSİYETİNE HAKARET İÇEREN BİR FİİİLDİR

TBMM Başkanvekili Aydın, Paylan'ın "soykırım" ifadesinin, Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletin tarihi şahsiyetine hakaret içeren, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasını gerektiren bir fiil olduğunu anlattı.

Daha sonra AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla, Paylan'a TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca Meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

Anayasanın 83. maddesine işaret eden Aydın'ın oya sunması sonucu, Paylan'ın soykırım ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ve bu ifadenin de tutanaktan çıkarılması kabul edildi.

Bunun ardından, teklifin 11. maddesi üzerinde AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz aldı. Paylan'ın "soykırım" iddiasına tepki gösteren Akbaşoğlu, bunları iftira olarak nitelendirdi. Akbaşoğlu, Mecliste aynı tepkiyi sergileyen AK Parti, CHP ve MHP gruplarına da teşekkür etti.
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