TBMM'de 'zeytin' zirvesi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde zeytin konusunda mini bir zirve yapıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde zeytin konusunda mini bir zirve yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, zeytin sektörü temsilcileri ile TBMM AK Parti grubunda bir araya geldi. Her iki Bakan zeytin sektörünün temsilcilerini dinledi. Her iki Bakanın, Başbakan ile görüşerek zeytin sektörü temsilcilerinin taleplerini ileteceği öğrenildi. (Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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