TBMM'de yeni güvenlik konsepti

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, TBMM'de yıkılan eski halkla ilişkiler binasının yerine 2 yeni bina yapılacağını belirterek, yapılacak yeni binaların bulunduğu yere Meclisin zor günlerde sürekli çalışabileceği acil yönetim merkezi olarak kullanılacak bir mekan yapılacağını söyledi.

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, TBMM'de yıkılan eski halkla ilişkiler binasının yerine 2 yeni bina yapılacağını belirterek, yapılacak yeni binaların bulunduğu yere Meclisin zor günlerde sürekli çalışabileceği acil yönetim merkezi olarak kullanılacak bir mekan yapılacağını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da en ağır darbeyi alan yerlerin başında TBMM geliyor. FETÖ mensubu teröristler tarafından bombalanan Meclis, 15 Temmuz hain darbe girişimini gelecek nesillere aktarmak için bombalanan yeri müze olarak koruyacak. Yeni halkla ilişkiler binası yapılmadan önce halkla ilişkiler binası olarak kullanılan eski milletvekili makamlarının bulunduğu binaların yıkıldığını hatırlatan TBMM İdari Amiri Salim Uslu, buraya yeni 2 bina yapılacağını, ayrıca binaların bulunduğu yere Meclisin zor günlerde sürekli çalışabileceği acil yönetim merkezi olarak kullanılacak bir yer mekan yapılacağını söyledi.



"DARBE GECESİNİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Yeni bir güvenlik konsepti oluşturulmaya çalışıldığını belirten ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını, yapılan çalışmalar ilgili Meclis İdare Amirlerinin bilgilendirildiğini söyleyen Salim Uslu "Bombalanan alan gelecek nesillere aktarılması için cam çerçeveye alındı, gelecek nesillere aktarılması bakımından burası duracak. Girişteki yer ise müze haline getirilecek. O gün buraya bombalar atılırken, içeride insanlar bombalara karşı direnirken çekilen görüntüleri burayı gezen insanlara sesli ve görüntülü olarak göstermek istiyoruz. Yıkılan yerlerin resimlerini, şarapnel parçalarını müze alanında sergilemek istiyoruz. Burası yaşatılan bir tarih olacak. Darbe gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



"ACİL YÖNETİM MERKEZİ OLARAK KULLANILABİLECEK BİR MERKEZ OLACAK"

Eski halkla ilişkiler binalarının yıkıldığını, onların yerine Meclis ana binanın mimarisine uygun bir şekilde 2 tane yeni bina yapılacağını kaydeden Uslu "Binaların önünde otoparkın bulunduğu yere Meclisin savaşta ya da afette, zor günlerinde sürekli olarak çalışabileceği bir mekan olacak. İnsanların birkaç gün süreyle orada kalabileceği, insani ihtiyaçlarını giderebileceği, basın haber alma merkezi, sürekli çalışacak sağlık ekiplerinin hazır bulunabileceği bir acil yönetim merkezi olarak kullanılabilecek bir merkez olacak. Bunlar projelendirildi" diye konuştu.

Yeni yapılan halkla ilişkiler binasında ağır yemek kokusu, odaların kullanışsız olması ve güvenlik gibi sorunlar olduğunu belirten Uslu, milletvekillerinin yapılması planlanan binalara taşınması hususunu düşündüklerini fakat buna ilişkin bir karar verilmediğini açıkladı.



"MECLİSİN ÜZERİNDEN HAVA ARACI GEÇEMEYECEK"

Mecliste alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin de bilgi veren Salim Uslu, "Meclis bütün güvenlik tedbirlerini alırken şuna dikkat ediyoruz, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Elbette Meclis bir kışla değil, ama bir AVM'de değil. En medeni ilkelerde, en ileri demokrasilerde hangi güvenlik tedbirleri alınıyorsa bizde de aynısı olacak" dedi.

Meclise girecek vatandaşların milletvekillerinden randevu alarak içeriye girebileceklerini, her noktada güvenlik görevlisi bulundurmak yerine kartlı sistemi yaygınlaştırmaya çalışacaklarını, Meclise gelen kargolar için Ayrancı kapının bulunduğu yerde kargo merkezi oluşturacaklarını belirten Uslu "Kampüse girecek araçlar için yeni bir yer planlaması yapılıyor. Meclisin üzerinde ne drone ne helikopter ne de uçan araç geçemeyecek. Radar sistemi kilitlenmek suretiyle Meclisin üzerinden geçilmesini engelleyecek" diye konuştu.

Devletin hafızasının Ankara'da olduğunu belirten ve Ankara'nın tamamıyla korunması gerektiğinin altını çizen Salim Uslu, "Devletimizin bekası için hassas bir yerdir Ankara. Ankara'yı halk deyimi ile demir kubbe ile korumak lazım diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Uslu, Mecliste yapılan çalışmalarla ilgili Meclis İdare Amirlerinin bilgilendirildiğini belirterek, planlamaların tamamlanmasından sonra karar alınacağını da kaydetti.

(Derya Yetim/İHA)