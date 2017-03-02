TBMM'de 'kılıç artığı' tartışması

TBMM Genel Kurulunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kılıç artığı' sözlerine ilişkin tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kılıç artığı' sözlerine ilişkin tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta arasında 'kılıç artığı' sözlerine ilişkin tartışma yaşandı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir basın mensubu için "kılıç artığı" ifadesini kullandığını hatırlatarak, "Bir fetihten sonra geride kalanlar, kılıçtan geçirilmemiş olanlar ve kaçmış, kurtulmuş olanlar için kullanılan ve çoğu zaman soykırımlar, çoğu zaman bir yerdeki bir etnik grubu ya da bir mezhebi ortadan kaldırma iradesinin başaramadığı, geride bıraktıkları için kullanılan sosyolojik ve kırıcı bir terim" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine MHP'li Usta, 'kılıç artığının tanımını yaparken de buna 'savaş ve fetihlerden sonra kalanlar' dediklerini söyleyerek, "Bir defa şunu kabul etmek asla mümkün değil; soykırım ayrı bir şeydir, savaş ve fetih ayrı bir şeydir. Savaş ve fetih zaruret olduğu zaman yapılır ve bu ülke için hepimiz canımızı veririz. Şimdi, soykırım meselesi ayrı Özgür Bey. Bir defa onu karıştırmamak lazım. İkincisi, şimdi tabi burada çok acayip bir durum var. Yani bir yazar ciddi bir şekilde bir ülke içerisinde bir fitne saçıyor ve buna karşı en sert eleştirinin yapılması da çok normaldir, bunu normal karşılamak lazım" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)