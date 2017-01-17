17.01.2017 15:27 TBMM'de kan bağışı kampanyası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

TBMM Şeref Holü'nde başlayan kan bağışı kampanyasına TBMM personeli ve gazeteciler ilgili gösterdi. Kızılay tarafından açılan standa gelen TBMM Genel sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu ve TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet de kan bağışında bulundu.

Standa gelerek önce form dolduran gönüllüler daha sonra kan verdi. Kan bağışı yapanlara içecek ve yiyecek ikram edildi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

