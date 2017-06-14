TBMM'de iftar hazırlığı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın vereceği iftar için Mecliste hazırlıklar devam ediyor.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın vereceği iftar için Mecliste hazırlıklar devam ediyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bu akşam vereceği iftar daveti hazırlıkları devam ediyor. Kahraman'ın vereceği iftar için 26. Dönem milletvekilleri ve geçmiş dönemlerden 2 bin 500 eski milletvekiline davetiye gönderildi. İftar yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katılacağı belirtildi.
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