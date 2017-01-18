TBMM’de 1. madde kabul edildi!

İŞTE 2. TURDA KABUL EDİLEN 1. MADDE

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamasına saat 17.00'de geçildi. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, kısa bir bilgilendirme yaparak, ikinci turda 330 zorunluluğuna dikkat çekti ve bu sayının altında kalması halinde düşeceğini aktardı.

Yurt dışında bulunan iki bakan TBMM'ye gelmedi. Edinilen bilgiye göre Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında bulunuyor. Bu iki bakanın vekalet bıraktığı isimler, ikinci turda oy verecek.

OYLARINI MI AÇIKLADILAR?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa'nın 96. Maddesine göre vekalet bırakan bakanların durumuyla ilgili Başkanlık Divanı'nın tavrını öğrenmek istedi. Özel, “Bir bakan diğer bakana vekalet verirken, oyunun rengini söylüyorsa, gizli oy kuralı ihlal ediliyor. Eğer söylemiyor ve diğer bakan onun yerine de oy kullanıyorsa, iki kere oy kullanma söz konusu. Vekaletle gizli oy kullanamayacaklarını düşünüyoruz. İlk turda hangi bakan vekaleten oy kullandı bize bilgi verilsin” dedi. Özel, başkanlığın vereceği kararı göre usul tartışması açılmasını istedi.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, ‘bu konuda fikrim var, usul tartışmasının ne olacağı konusunda 15 dakika ara vereyim, grup başkanvekillerini toplantıya davet ediyorum' diyerek çalışmalara ara verdi.