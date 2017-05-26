TBMM Darbe Girişimi Raporu 4,5 ayda hazırlandı

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Darbe Girişimi Raporu'nun 4 ay 15 gün gibi bir süre içinde hazırlandığını belirterek, tereddütsüz her türlü bilgi ve belgeye ulaştıklarını açıkladı.
TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Darbe Girişimi Raporu'nun 4 ay 15 gün gibi bir süre içinde hazırlandığını belirterek, tereddütsüz her türlü bilgi ve belgeye ulaştıklarını açıkladı. Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Darbe Girişimi Raporu'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Petek, süreç içinde çıkan yeni belgelerin raporu geciktirdiğini, raporun 4 ay 15 gün gibi bir sürede tamamlandığını ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğunu anlatan Petek, örgüt mensuplarının kullandığı özel iletişim programları ve tanık beyanlarının da bunu gösterdiğine işaret etti. Tereddütsüz her türlü bilgi ve belgeye ulaştıklarını kaydeden Petek, detayların raporda yer aldığını dile getirdi. (Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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