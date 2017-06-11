TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekillerinin de katıldığı iftar programında husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekillerinin de katıldığı iftar programında husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde bir düğün salonunda Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy Adıyamanlılar Derneği (GADER) ve Kahta ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sandalye, tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Polisin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ın da katıldığı programda kavganın TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, Katar'a uygulanan ambargoyu eleştirdiği esnada çıktığı belirtildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Türkoğlu / İHA)