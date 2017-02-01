01.02.2017 12:31 TBMM Başkanlık Divanı o 'fatura' için toplanacak

TBMM Başkanlık Divanı, CHP Katip Üyesi Elif Doğan Türkmen'in fahiş iletişim gideriyle ilgili tartışmaları görüşecek. TBMM Başkanlık Divanı, CHP Katip Üyesi Elif Doğan Türkmen'in fahiş iletişim gideriyle ilgili tartışmaları görüşecek.

TBMM Başkanlık Divanı, gelecek hafta yapacağı olağanüstü toplantıda mecliste makam sahiplerinin harcamalarını değerlendirilecek. Geçtiğimiz haftaki toplantıda CHP Adana Milletvekili Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL'lik faturası gündeme gelmişti. Bunun üzerine bu haftaki toplantıda tasarruf önlemlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğan'ın bu yılın Ocak ayına ait iletişim ve haberleşme giderinin de yaklaşık 700 bin lirayı bulduğu öğrenildi. Türkmen, sosyal medyada ise #FaturanıKendinÖdeElif #KendiCebindenÖde etiketiyle eleştiriliyor. Bir ayda fatura tutarıyla, 6.5 milyonluk SMS atılabileceği, 6.5 milyon dakika konuşulabileceği ve 25 bin terabaytlık film indirilebileceği yönünde yorumlar yapılıyor.



