TBMM Başkanı Kahraman'ın çağrısını değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Kahraman'ın liderlere mektubuna ilişkin, 'Liderlerin böyle teknik aşamada bir araya gelmeleri erken ve zamansızdır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Kahraman'ın liderlere mektubuna ilişkin, "Liderlerin böyle teknik aşamada bir araya gelmeleri erken ve zamansızdır" dedi.

Bahçeli MHP Grup Toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın liderlere gönderdiği iç tüzük mektubuna yönelik olarak Bahçeli, "Sistem değişikliğinden sonra iç tüzüğün baştan donra gözden geçirilmesi ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaca öncülük yapması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi olarak ifade edilmektedir. Liderlerin böyle teknik aşamada bir araya gelmeleri erken ve zamansızdır. Grup Başkan Vekillerini görevlendirmek suretiyle bunlar çok yönlü ele alınır ve liderlere sunulur, liderler uygun gördüğü takdirde Meclis'teki çalışmalar hızlanır" dedi.

Arınç'ın damadının tutuklanmasına ilişkin soruya Bahçeli, Ankara Cumhuriyet Savcısına sorulması gerektiğini söyledi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)