TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gördükten sonra tedavisine evde devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.