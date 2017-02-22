TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gördükten sonra tedavisine evde devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

