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TBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldı
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TBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını söyledi.

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını söyledi.

Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, burada yaptığı konuşmanın başında Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Uslu, "Bugün hastaneye yatırdık akşam saatlerinde. İnşallah yarın sabah ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin" dedi.
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