Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TBMM Başkanı Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TBMM Başkanı Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.

Milli Meclis'te gerçekleşen görüşmede konuşan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, "İlk önce size teşekkürlerimi sunuyorum. TURKPA'nın açılışına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gelecekte bizin birlikte çalıştığımız TURKPA'nın daha da büyüyecek" dedi.

TURKPA hizmet binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, "Azerbaycan ve Türkiye her alanda bir birlerinin yanındadır izledikleri politikalarla ülkelerinin ötesinde bölgenin refah, huzur ve istikrarına önemli katkı sağlamaktadır. Yıl içerisinde Sayın Aliyev'i 4, sizi 3 defa misafir ettik ve bu ziyaretler bizi çok memnun etti. Geçtiğimiz Mart ayında Aliyev'in halkımızın acısını paylaşarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 5. Toplantısı'na Bakü yerine Ankara'da gerçekleştirmek üzere ülkemize gelişi hala hafızalarımızdadır ve hafızalarımızdan silinmeyecek. Ülkelerimizin İran, Türkmenistan ve Gürcistan ile gerçekleştirdiği üçlü mekanizmalar bölgesel işbirliğine tesisine katkı sağlamaktadır. Şu ana kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars, TANAP gibi önemli projeler de ekonomik ve enerji alanlarında örnek teşkil edecek adımlar atmıştır" dedi.

"FETÖ sinsi bir örgüt"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Kahraman, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişimine sahne olmuştur. Ancak Türk halkı bu girişimi püskürterek tüm dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Bu süreçte Azerbaycan halkı ve yönetimi, Türkiye'ye başından itibaren en güçlü desteği veren ülke oldu. Beyinlerini yıkadıkları kadroları FETÖ iltisaklı kurum ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal damarlarına kadar yerleştiren bu örgütle temas içinde bulunduğu bilinen herkesin yakından takibi ve incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların Türk ve Azerbaycanlı tüm personelinin mercek altında tutulması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye Yukarı Karabağ sorununu kendi sorunu gibi görüyor"

Yukarı Karabağ sorunuyla ilgili olarak da Kahraman, "Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye Yukarı Karabağ sorununu kendi sorunu gibi görmektedir. Tüm imkânlarımızla yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları temelinde gecikmeksizin çözümlenmesi, Azerbaycan'ın sergilediği samimi iradenin ve son dönemde yeniden yaptığı barış ve çözüm çağrılarının ivedilikle karşılık bulması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Türk şirketlerinin Azerbaycan'daki yatırımlarının toplam tutarı 11 milyar dolar"

"Azerbaycan'ın ekonomik alanda başlattığı kapsamlı reform sürecini isabetli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz" diyen Kahraman, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın yakın zamanda büyük sermayeli şirketlerimizin yatırım yapmak için tercih edecekleri ülkelerin başında yer alacağını ümit ve arzu ediyoruz. İhtiyaç duyabileceğiniz her türlü teknik desteği sunmaya hazırız. Türk şirketlerinin Azerbaycan'daki yatırımlarının toplam tutarı 11 milyar Dolara, Azerbaycan şirketlerinin ülkemizdeki yatırımları ise 4 milyar Dolara ulaşmıştır. Karşılıklı yatırımlarımızı hızlı şekilde artırarak yakın gelecekte 20 milyar Dolar düzeyine çıkarmak için daha fazla gayret sarf etmeliyiz. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak Orta Koridora atfettiğimiz önem çerçevesinde ülkemizde çeşitli ulaştırma projeleri hayata geçirilmektedir. Son olarak, 20 Aralık günü Avrasya Tüneli hizmete açıldı. 3. Havalimanının inşaatı da hızlı şekilde devam ediyor.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını da 2017 yılının ilk yarısında tamamlamayı öngörmekteyiz. Güney Gaz Koridoru ve bu bağlamda TANAP projesinin takvimde öngörülenden hızlı ilerlemesinden de memnuniyet duyuyoruz."

Çeşitli temaslarda bulundan üzere Azerbaycan'a gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman yarın Bakü'den ayrılacak.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Göztepe'ye yeni sponsor
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul tutuklandı
Milas'ta silahlı kavga
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul tutuklandı
Genç futbolculardan şehide 'selam'
Kırıkkale'de 'Bir Gülümsemede Sen Bırak' etkinliği
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
El Nusra'dan suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş açıklaması
El Nusra'dan suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş açıklaması
Ankara'ya gelen Rus ekibindeki kritik isim
Ankara'ya gelen Rus ekibindeki kritik isim
Fırat Kalkanı operasyonunda 14 şehit
Fırat Kalkanı operasyonunda 14 şehit
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Okullar tatil mi?Kar tatili kararı alan iller
Okullar tatil mi?Kar tatili kararı alan iller
Putin açıkladı! Karlov'un koruması neden yoktu
Putin açıkladı! Karlov'un koruması neden yoktu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Göztepe'ye yeni sponsor
Göztepe'ye yeni sponsor
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul tutuklandı
Milas'ta silahlı kavga
Milas'ta silahlı kavga
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul tutuklandı
Genç futbolculardan şehide 'selam'
Genç futbolculardan şehide 'selam'
Kırıkkale'de 'Bir Gülümsemede Sen Bırak' etkinliği
Kırıkkale'de 'Bir Gülümsemede Sen Bırak' etkinliği
Göztepe'ye yeni sponsor
Göztepe'ye yeni sponsor
Kastamonu'dan Halep'e yardım TIR'ı yola çıktı
Kastamonu'dan Halep'e yardım TIR'ı yola çıktı
TBMM Başkanı Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü
TBMM Başkanı Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü
Dalgın sürücüler Avrasya Tüneli'ne yönelince ortaya bu görüntüler çıktı
Dalgın sürücüler Avrasya Tüneli'ne yönelince ortaya bu görüntüler çıktı
FETÖ'cü akademisyenler kaçmaya çalışırken yakalandı
FETÖ'cü akademisyenler kaçmaya çalışırken yakalandı
Portatif merdivenden böyle düştü
Portatif merdivenden böyle düştü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English