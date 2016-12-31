31.12.2016 17:18 TBMM Başkanı Kahraman'a Bakan ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Güven Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman'ı ziyaret etti.



"Doktor olmam hasebiyle ben de ziyaret ettim. Tabii yoğun bakımlara sık ziyaretçi almıyoruz ama selamlaştık, merhabalaştık; bir iki kelam ettik" diyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:



"Durumu iyi elhamdülillah. Yoğun bakımdaki hekim arkadaşlarla da görüştük. Zaten dün de konuşmuştuk, başarılı bir ameliyat geçirdi. Zor bir ameliyattı gerçekten. Şunun ile iftihar ediyorum; Türkiye'de sağlık kuruluşları, hekimlerimiz mükemmeli başarıyorlar artık. Bu çeşit bir ameliyatı biz geçmişte Ankara'da bir tek hastanede yapabilirdik şimdi Türkiye'de en az 50 hastanede yapabiliyoruz. Çok güzel bir ameliyat süreci oldu ameliyat sonrası da iyi. Durumu iyi."



Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Kahraman'ı ziyaretine ilişkin, "Yoğun bakımda gayet iyi. Ameliyatı çok başarılı geçmiş inşallah şifa bulur. Genel durumu çok iyi. İçeri kimse alınmıyor yoğun bakımda olduğu için çok kısa zamanda ayağa kalkacaktır. Kendisi muhteşem bir insandır. Dua ediyoruz. Kısa zamanda ayağa kalkacak" değerlendirmesinde bulundu.

