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TBF'den Beşiktaş'a ceza
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TBF'den Beşiktaş'a ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş'a deplasmanda oynadığı Banvit maçında siyah-beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 7. 500 TL ceza verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş'a deplasmanda oynadığı Banvit maçında siyah-beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 7. 500 TL ceza verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Disiplin Kurulu kararı şöyle:

"Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının ses bombası patlatmaları sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi gereğince 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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