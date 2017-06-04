TB1L'de şampiyon Sakarya BŞB

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Nesine.Com Eskişehir Basket'i 98-88'lik skorla yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne şampiyon olarak yükseldi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Nesine.Com Eskişehir Basket'i 98-88'lik skorla yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne şampiyon olarak yükseldi.

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Nesine.com Eskişehir Basket'in Süper Lig'e çıkmayı garantilediği Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon belli oldu. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 98-88 kazanan Sakarya temsilcisi kupayı müzesine götürdü. Daha önce Federasyon Kupasını kaldıran siyah-kırmızılı ekip ise ligi ikinci sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.



KUPAYI ÖMER ONAN'DAN ALDILAR

Maç sonunda düzenlenen tören ile şampiyon takıma kupası Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan tarafından verildi. Maçın adamı mücadelenin de en skorer ismi olan Sakarya BŞB'den Hakan Yapar olurken takım oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Nesine.Com Eskişehir Basket de maç sonunda düzenlenen törende ikincilik madalyasını aldı.



MÜCADELE SEYİRCİSİZ OYNANDI

Son oynanan Nesine.com Eskişehir Basket-Bursaspor Durmazlar maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Eskişehirli taraftarlar tribündeki yerini alamadı. Sakarya taraftarları da İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla maçı izleyemedi.

(Kadir Arslan / İHA)