Tazyikli suyun öldürdüğü şahıs toprağa verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazını delmesi sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Doğan Bodur toprağa verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazını delmesi sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Doğan Bodur toprağa verildi.

Yeniceköy Mahallesi yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Doğan Bodur, oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazını delmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Feci olayın ardından Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Cenaze yapılan otopsinin ardından daha sonra ailesi tarafından alındı. 47 yaşındaki Bodur, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ödemiş ilçesine bağlı Karadoğan Mahallesinde toprağa verildi.

