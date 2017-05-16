Tazyikli su öldürdü

zmir'in Ödemiş İlçesinde bir akaryakıt istasyonda çalışan 47 yaşındaki Doğan Bodur, oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazını delmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı esnada öldü.

zmir'in Ödemiş İlçesinde bir akaryakıt istasyonda çalışan 47 yaşındaki Doğan Bodur, oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazını delmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı esnada öldü.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, benzinlik istasyonuna gelen bir vatandaş, 1 lirayla çalışan basınçlı oto yıkama makinesiyle aracını yıkamak istedi. Bozuk olan makine çalışmayınca 13 yıldır istasyonda çalışan pompa görevlisi Doğan Bodur, makineyi kontrol etmek istedi. Bu esnada eline aldığı makinenin tabancasından bir anda fışkıran tazyikli su Bodur'un boğazını deldi. Bodur'un kanlar içinde yere yığıldı. Bodur, otomobille hastaneye götürüldüğü esnada yolda hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Bodur'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

