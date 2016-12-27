27.12.2016 14:43 Taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Mahallesindeki taziye evinin çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Mahallesindeki taziye evinin çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.



Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen 'Her Mahallede Bir Taziye Evi' projesi kapsamında hayırsever vatandaşlarla birlikte yürütülen taziye evlerinde ve çevresinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Daha öncede bazı mahallelerde tamamlanarak hizmete açılan taziye evlerinden bir tanesi olan Cumhuriyet Mahallesindeki taziye evinin etrafında çevre düzenlemesi çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaptığı çalışmalarla taziye evinin ve bahçesinin daha kullanışlı bir hale gelmesini sağladı.



Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, taziye evi projelerine büyük önem verdiklerini ve her mahallede bir tane taziye evi yapmak için Adıyaman Belediyesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

