09.02.2017 20:33 Tayvanlı iş adamlarından 10 bin kişiye yardım

Dünya Tayvan İş Adamları Vakfı tarafından Kilis'te ihtiyaç sahibi on bin Suriyeli ve Türk aileye kışlık kıyafet ve bot dağıtıldı. Dünya Tayvan İş Adamları Vakfı tarafından Kilis'te ihtiyaç sahibi on bin Suriyeli ve Türk aileye kışlık kıyafet ve bot dağıtıldı.

Dünya Tayvan İş Adamları Vakfı, Türk Kızılayı, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Kilis Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında bağışlanan 10 bin kişilik yardımların ilk bölümü, İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-hsiang Cheng, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Dünya Tayvan İş Adamları Vakfı CEO'su Jeff Yao, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ve Tayvanlı vakıf üyelerinin katılımıyla ihtiyaç sahiplerine verildi. Aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu çocuk ve kadınlara pantolon, mont ve bot gibi kışlık giysiler dağıtıldı. Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Cheng, bu tür organizasyonlarla Türkiye ile iş birliği yapmaya devam etmek istediklerini belirerek, "Bugünkü bu dağıtım küçük bir adım ama Tayvan hükümeti adına güzel bir başlangıç. Sizlerle güzel bir işbirliği devam ettireceğiz. Burada ben özellikle Belediye Başkanı Hasan Kara olmak üzere Türk Kızılayı ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kara da Tayvan'ın gönderdiği bu yardımların çok büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Tayvan'ın Türkiye'ye binlerce kilometre uzak olmasına rağmen Suriyelilere yardım yaptığını dile getiren Kara, "Tayvan, Suriye olayından hemen hemen hiç etkilenmesi mümkün olmayan bir ülke olmasına rağmen birileri sınır kapatırken, birileri kulakları tıkarken, Tayvan kendi vicdanlarının sesini dinleyerek burada kaybolan insanlığın onuru adına yardım yapıyor. Tarih iki tür insanları yazmıştır, bir kapısını, ruhunu ve sınırını kapatarak insanları çöplükte yaşatan, bir diğeri de vicdanlarının sesini dinleyen, insanlık adına mağdurun ve mazlumun yanında yer alanları tarih altın harflerle yazmıştır. Bu yardımlardan dolayı Tayvan halkına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dünya Tayvan İş Adamları Vakfı CEO'su Jeff Yao da tek hedeflerinin bu yardımları Suriyelilere ulaştırmak olduğunu kaydetti. Kilis'te Suriyeliler ile alakalı yürütülen çalışmaları bizzat görmek istediklerini anlatan Yao, "Suriyeli kardeşlerimize yardım ettikleri için Türk halkını takdir ediyoruz. Kilis'e gelmemizin amacı buradaki durumu bizzat görmek istedik. Bu sefer çeşitli giysiler getirdik, umut ederiz ki başta eğitim konusunda bu insani yardımları sürdürmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de Suriye'deki iç savaş nedeniyle insanların çok zor süreçlerden geçtiğini belirterek, "Çocukların bombayla değil, oyuncaklarla yatıp kalktığı günlerin gelmesini ümit ediyoruz. Asıl bugün burada yapılan yardım değil, bir dayanışma kültürüdür. Dünyanın öbür ucunda da olsa, aynı dili konuşmasak da aynı yürekle biz savaşa karşıyız" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ise Türk Kızılayı'nın yaptığı yardım faaliyetleriyle dünyanın sayılı kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)

