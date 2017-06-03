Taylandlı Akrep kraliçesi, Guinnes Rekorlar kitabında

Tayland'ın Chonmbury bölgesinde Pattaya şehrinde Akrep Kraliçesi lakaplı Kanjana Ketkaw isimli Tayvanlı bir kadın akreplerle yaptığı gösterilerle Guinnes Rekorlar kitabına girdi. Kanjana Ketkaw bir akrebi ağzını kapatarak 3 dakika 28 saniye tutabiliyor. Kanjana Ketkaw'ın vücuduna koyarak yaptığı gösteriler büyük ilgiyle izleniyor.

Tayland'ın Chonmbury bölgesinde Pattaya şehrinde Akrep Kraliçesi lakaplı Kanjana Ketkaw isimli Tayvanlı bir kadın akreplerle yaptığı gösterilerle Guinnes Rekorlar kitabına girdi. Kanjana Ketkaw bir akrebi ağzını kapatarak 3 dakika 28 saniye tutabiliyor. Kanjana Ketkaw'ın vücuduna koyarak yaptığı gösteriler büyük ilgiyle izleniyor.

