10.01.2017 19:19 Tayland selin izlerini silmeye çalışıyor

Tayland, 25 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyor. Tayland, 25 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyor.

Tayland'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış ülkenin Krabi Adası'nda sele neden olmuştu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 700 binden fazla insan sel felaketinden etkilenirken, 25 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de halen kayıp. Sel felaketinde bin 500 okul hasar gördü. Şiddetli yağış nedeniyle yollar nehre dönerken, tarım arazilerinin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Sel felaketinden Malezya'nın bazı bölgeleri de etkilendi.



