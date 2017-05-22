Tayland'da patlama: 24 yaralı

Tayland'da bir hastanede meydana gelen patlamada 24 kişi yaralandı.
Tayland'da bir hastanede meydana gelen patlamada 24 kişi yaralandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'da bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda 24 kişinin yaralandığını ifade etti. Patlamanın emekli askerlerin kabul edildiği bekleme salonunda meydana geldiği belirtildi. Şiddetli patlama nedeniyle hastanede hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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