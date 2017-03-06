Tayfun Korkut resmen açıklandı

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktörlük görevi için Tayfun Korkut ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktörlük görevi için Tayfun Korkut ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Hafta sonu Borussia Dortmund'a 6-2 mağlup olan Leverkusen'de, Teknik Direktör Roger Schmidt ile yollar ayrılmıştı. Teknik Direktör arayışlarını tamamlayan Leverkusen, düzenlenen basın toplantısı ile görevin sezon sonuna kadar Tayfun Korkut'a verildiğini duyurdu. Leverkusen CEO'su Michael Schade ve Sportif Direktör Rudi Völler'in de yer aldığı toplantıda konuşan Korkut, göreve çok sevindiğini belirterek, "Takımın potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyel de beni çok mutlu ediyor. Leverkusen'e uygun bir şekilde ve yerde sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.



"HEDEF AVRUPA KUPALARI"

Sözleşmesinin kısa süreli oluşunu değerlendiren genç teknik adam, "Her değişiklik şans ve risktir. Futbolda uzun süreli sözleşmelerin çok da bir anlamı yok. 3 yıllık sözleşme yaparsın 3 ayda gidersin. Bremen maçıyla başlayacağız. Hedefimiz ligi Avrupa kupalarına katılacak bir yerde bitirmek. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.

42 yaşındaki teknik adam daha önce Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen'in kadrosunda milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da yer alıyor.

(Mehmet Koca / İHA)